آخر تطورات مباراة السوبر المصري.. بيراميدز يقطع "الكهربا" على اتحاد الكرة!

رفض نادي بيراميدز خوض مباراة السوبر المصري أمام الأهلي بعد اعتذار الزمالك عن عدم المشاركة في المباراة المقررة الجمعة المقبلة في استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وقال موقع "الأول المصري" نقلاً عن مسؤولين في اتحاد الكرة المصري بأن اتصالات هاتفية جرت بين اتحاد اللعبة ونادي بيراميدز من أجل استطلاع رأيهم في المشاركة أمام الأهلي وذلك قبل مخاطبة النادي رسميًا من اتحاد الكرة بيد أن بيراميدز رفض ذلك.

وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور قرر الثلاثاء، رسمياً، الاعتذار عن عدم المشاركة في مباراة السوبر المصري ضد الأهلي بسبب عدم إيقاف لاعب الأخير محمود كهربا الذي صدرت ضده عقوبة بالإيقاف لمدة 12 مباراة من لجنة الانضباط، قبل أن تقرر لجنة الاستئناف إيقاف تنفيذ العقوبة لحين البت النهائي في الدعاوى القضائية المنظورة أمام القضاء الإداري.

وتنص لوائح الاتحاد المصري على إقامة بطولة كاس السوبر المصري بين الفريق بطل الدوري المصري وبطل كأس مصر، وفي حالة فوز نفس الفريق ببطولتي الدوري والكاس عن الموسم ذاته، تقام المباراة بين بطل الدوري ووصيف الكاس، وفي حالة اعتذار وصيف الكأس عن خوض المباراة لأى سبب من الاسباب، تقام المباراة بين بطل الدوري ووصيف الدوري ثم بالترتيب في حالة الاعتذار.