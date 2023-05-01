اتحاد الكرة يعيد تشكيل لجنة الكرة النسائية برئاسة أمل بوشلاخ

وجه مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على الدعم الكبير للرياضة بشكل عام، وكرة القدم على وجه الخصوص، والاهتمام الذي صاحب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة الذي عُقد اليوم في مقر الاتحاد بدبي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد وبحضور الأعضاء، حيث تمت مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي تضمنت تقارير مختلف اللجان والإدارات إلى جانب موضوعات الأمانة العامة.

وأشاد المجلس بالنجاح الكبير الذي تحقق في نهائي كأس رئيس الدولة، الذي جمع بين فريقي العين والشارقة، من كافة النواحي التنظيمية والفنية، موجها الشكر لفريق العمل المشرف على هذا النهائي المميز.

واعتمد المجلس إعادة تشكيل لجنة الكرة النسائية برئاسة أمل حسن بوشلاخ عضو مجلس الإدارة، وسالم عبدالله الشامسي عضو مجلس الإدارة (نائباً) وعضوية كل من خلود الحوسني ومريم البلوشي وغالية المازمي.

واطلع المجلس على تقرير إدارة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية بشأن برامج المنتخبات الوطنية استعداداً للمشاركات في البطولات الإقليمية والقارية المقبلة بالنسبة للمنتخب الوطني الأول والمنتخب الأولمبي ومنتخبي الشباب والناشئين، إلى جانب استراتيجية عمل كرة القدم النسائية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

