هالاند يحبط جمهور محمد صلاح

أحبط الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند عشاق فنون النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول بعدما حطّم رقمه القياسي بعدد الأهداف في موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما سجل 33 هدفاً مقابل 32 حصيلة صلاح خلال موسم 2017-2018.

وكان هالاند قد سجل هدفه رقم 33 في مباراة مانشستر سيتي مع أرسنال 4-1، الأربعاء، ضمن الجولة 33 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم والتي لم يكتف فيها بالتهديف وإنما صنع هدفين وفرض نفسه نجم المباراة الأول.

وأصبح هالاند على بعد هدفين فقط ليصبح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ" خلال موسم واحد، في وقت أن الرقم القياسي مسجل باسم الثنائي الإنجليزي أندي كول وآلان شيرار (34 هدفا).

وذكرت موقع "أوبتا" للأرقام والإحصائيات أن هالاند أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف لفريق من الدوري الإنجليزي في موسم واحد بمختلف البطولات خلال عصر "البريميرليغ" برصيد 45 هدفاً ليتخطى بذلك الهولندي رود فان نيستلروي الهداف السابق لفريق مانشستر يونايتد بموسم 2002- 2003، ومحمد صلاح في موسم 2017- 2018 برصيد 44 هدفا لكل منهما.

ولم يكتف هالاند بذلك حيث سجل هالاند الهدف 21 على ملعبه "الاتحاد"، ليعادل رقم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) وتوريس (ليفربول) بعدد الأهداف المسجلة على أرض فريقه.

ولأنه النجم الأول في الملاعب الانجليزية في الموسم الحالي فإنه يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 9 أهداف عن أقرب مطارديه الإنجليزي هاري كين (24 هدف).