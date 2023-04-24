المهاجم الياباني ميورا يستهل مشواره في البرتغال بعمر الـ 56

واصل المهاجم الياباني كازويوشي ميورا، كتابة التاريخ، عندما استهل مشواره مع نادي أوليفيرينسي البرتغالي، أول من أمس، بعمر الـ56.

وكان لاعب كرة القدم الدولي السابق انضم إلى النادي البرتغالي في فبراير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من يوكوهاما إف سي، بحثاً عن تحديات كروية جديدة.

وفي موسمه الـ38 كلاعب محترف، دخل ميورا في الوقت بدل الضائع عندما كان فريقه متقدماً على أكاديميكو دو فيزيو 4-1.

وبحسب موقع رابطة الدوري البرتغالي، أصبح ميورا «أكبر لاعب يشارك في كرة القدم البرتغالية» عن 56 عاماً وشهر و24 يوماً.

يختبر اللعب في سادس بلد بعد البرازيل، اليابان، إيطاليا، كرواتيا وأستراليا.

وبدأ ميورا الذي يطلق عليه في بلاده لقب «الملك كازو» مشواره الاحترافي عام 1986 مع سانتوس البرازيلي.

ولعب الموسم الماضي في صفوف نادي سوزوكا بوينت غيترز المحلي في الدرجة الرابعة، والذي يشرف على تدريبه شقيقه الأكبر ياسوتوشي، وذلك على سبيل الإعارة من يوكوهاما إف سي.

وأصبح ميورا عام 2020 أكبر لاعب ياباني في دوري الدرجة الأولى في التاريخ عن 53 عاماً وتسعة أشهر، وقبلها عام 2017 أصبح أكبر لاعب يسجل في مباراة احترافية، متجاوزاً الأسطورة الإنجليزي ستانلي ماثيوز.

وفي سبتمبر 2020، أصبح أيضاً أكبر لاعب يستهل مباراة في دوري الدرجة الأولى.

وكان ميورا أحد أشهر لاعبي كرة القدم في آسيا في التسعينات، وقد ساعد في وضع اللعبة في اليابان على الخريطة عندما تم إطلاق الدوري الياباني المحترف في عام 1993.