أوليفر كان يطالب لاعبي بايرن ميونخ بتغيير وضعية الفريق

طالب أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم من الفريق تغيير وضعيته إلى الأفضل في المراحل الختامية من الموسم من أجل التتويج بلقب.



وخرج بايرن ميونخ من بطولة كأس ألمانيا، ويحتاج لمعجزة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء لقلب تأخره بثلاثية نظيفة أمام مانشستر سيتي في دور الثمانية بدوري الأبطال، كما أنه يتصدر جدول ترتيب الدوري بفارق نقطتين فقط أمام بوروسيا دورتموند.

وقد يكون من الممكن إنهاء الموسم بدون لقب للمرة الأولى منذ عام 2012 رغم التعديلات التي أجريت على رأس القيادة الفنية، بعدما تم التعاقد مع توماس توخيل بدلا من جوليان ناجلسمان، وقال كان في أعقاب الخسارة الكبيرة أمام مانشستر سيتي والتعادل 1/1 مع هوفنهايم أنه كان هناك حاجة للتحسن.

وذكر كان في تصريحات نشرتها صحيفة «بيلد الرياضية» الأسبوعية اليوم الأربعاء «لدينا 20 لاعبا دوليا بين صفوفنا، لذلك فإن الأمر لا يتعلق بالجودة الرياضية».

وأضاف:«كان هناك القليل من الإرادة، القليل من الجاهزية. التناقض هو تناسقنا، لا يمكن أن يكون هذا هو طموح هذا الفريق».

وقال كان:«الكل يجب أن يعرف ما يتعلق به الأمر في المراحل الأخيرة من الموسم، لإظهار من هو بايرن، فقط إذا استطعنا فعل هذا في الملعب ستكون لدينا الفرصة أمام مانشستر سيتي».

وحرص كان على دعم توخيل رغم أن المدير الفني حقق الفوز في مباراتين فقط من أصل خمس مباريات قاد بها الفريق منذ توليه المسؤولية، كما دفاع عن قرار فك الارتباط بجوليان ناجلسمان.

وقال:«الفريق سيستعيد مستواه واستمراريته تحت قيادة توخيل. المباريات الأخيرة أظهرت أن هناك بعض الإخفاقات الكبيرة والتي يجب على توخيل أن يحلها».