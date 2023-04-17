لامبارد: تشيلسي لم «يتحطم» ومالك النادي يحق له التحدث للفريق قبل مواجهة ريال مدريد

قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي اليوم الاثنين إن فريقه ليس «محطما» وأن المالك الشريك تود بولي له كل الحق في الحديث لتشكيلة اللاعبين التي استثمر فيها وذلك قبل مواجهة ريال مدريد في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدخل تشيلسي، الذي خسر 2-صفر من ريال مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو، وهو لم يفز في آخر ست مباريات في كل المسابقات مع خسارة لامبارد المدرب المؤقت لأول ثلاث مباريات له.

وقال لامبارد للصحفيين قبل استضافة ريال مدريد غدا الثلاثاء «لسنا في المكان الذي نريد أن نكون فيه. أعتقد أن (وصف الفريق) بكلمة ‭‭‭'‬‬‬محطم‭‭‭'‬‬‬ مبالغة بعض الشيء. المركز الذي نحتله في الدوري هو الواقع حاليا ونحن متأخرون بنتيجة 2-صفر (في هذه المواجهة). علينا أن نعمل لتغيير ذلك. لا أعتقد أن ما سيحدث غدا سيكون أفضل من تحقيقنا لدوري أبطال أوروبا (عام 2012)».

وحقق تشيلسي دوري أبطال أوروبا في هذا العام رغم إنهاء الدوري في المركز السادس، حين كان لامبارد لاعبا في صفوف الفريق.

وأضاف «يعود الأمر إلينا كفريق للعب برغبة ودراية لتغيير هذا الموقف. كنت هنا لعدة مرات في مواجهات دوري الأبطال وهو ما يجعلني استوعب أن الأجواء لن تكون بالروعة التي نسعى إليها. أمر متوقف علينا في التفاعل مع الجماهير».

وقال لامبارد إنه لن يواجه أي مشكلة إذا فشل تشيلسي في التأهل لأنه «فخور» بإدارة النادي.

وأضاف «ما سيحدث..سيكون في أحداث بعد الغد. كل مباراة هي فرصة للفوز... فرصة للعودة للانتصارات. كل مباراة تكون كبيرة ويجب أن تكون كذلك».

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن بولي دخل إلى غرفة تغيير الملابس وهو حزين عقب الخسارة في بداية الأسبوع من برايتون أند هوف ألبيون وتحدث للاعبين وقال لامبارد إنه يشعر بالراحة مع الملاك الأمريكيين.

وقال «أعتقد أنه كان هناك بعض الانتقادات للمالك القديم (رومان أبراموفيتش) لعدم حضوره للمباريات والوجود معنا. لكن هذا لم يكن صحيحا دائما لكن نكون منصفين. عندما يستثمر المالك لمساعدة الفريق فمن حقه التدخل فيما يريد. لن أقول ما قاله (بولي) لكن هذا طبيعي حين يأتي لغرفة تغيير الملابس».