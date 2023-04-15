ساديو مانيه يعاني في البايرن.. عقوبة ومشاركات وأهداف قليلة

انتقل النجم السنغالي ساديو مانيه الصيف الماضي إلى بايرن ميونيخ، بعقد كبير وبراتب بلغ نحو 15 مليون يورو، لكن مشوار مانيه تأثر بشكل كبير بسلسلة من الإصابات، أخطرها التي تسببت في غيابه فترة طويلة عن البايرن، وكذلك كأس العالم الاخيرة 2022. وآخر معاناة مانيه، كان تورطه في شجار مع زميله سانيه انتهى بمعاقبته ماليا، واستبعاده من تشكيلة لقاء البايرن اليوم أمام هوفنهايم.

وخلال الموسم الحالي والذي هو للنسيان بالنسبة لمانيه، سجل السنغالي 11 هدفا فقط في 32 مباراة، أغلبها خاضها كلاعب بديل، ومنها لقاء مان سيتي الاخير في ربع نهائي الأبطال، حيث خسر البايرن 3-0. وعانى مانيه كذلك بسبب عدم اعتماد مدربي البايرن هذا الموسم عليه بشكل أساسي، طوال الأشهر الماضية ومنذ بداية الموسم مع المدرب السابق ناغلسمان، وحاليا مع المدرب الجديد توخل. ولم يرتق مانيه إلى حجم التطلعات، خاصة بعد أن جاء من ليفربول حيث قدم مواسم تاريخية.