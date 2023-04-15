47 ألف دولار غرامة على ليفربول بسبب الإساءة إلى حكم

فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غرامة مالية على ليفربول قدرها نحو 47 ألف دولار، بعد أن حاصر لاعبوه الحكم خلال الهزيمة 4-1 على ملعب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الجاري.

وتجمع العديد من لاعبي ليفربول حول الحكم سيمون هوبر في محاولة منهم لحثه على إشهار البطاقة الصفراء الثانية لرودري لاعب وسط سيتي بعد التحام قوي مع كودي جاكبو.

وقال الاتحاد في بيان يوم أمس: «اعترف النادي بالفشل في ضمان تصرف لاعبيه بطريقة منظمة والتصرف بطريقة غير مناسبة.

وفرضت لجنة تنظيمية مستقلة غرامة على ليفربول بعد جلسة استماع لاحقة».