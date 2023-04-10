مارسيلو يحتفل مع فلوميننسي بـ "أول هدف ولقب"

رفع المدافع الدولي البرازيلي السابق مارسيلو المدجج سجله بالألقاب مع ريال مدريد الإسباني، الأحد، الكأس الأولى بعد عودته إلى صفوف فريقه السابق فلوميننسي من خلال التتويج بلقب بطولة ولاية ريو دي جانيرو ومساهمته بهدف في الفوز على غريمه التقليدي فلامنغو في إياب الدور النهائي.

ومُني فلامنغو، بطل كأس ليبرتادوريس، المعادلة لدوري أبطال أوروبا في أمريكا الجنوبية، بخسارة مذلة إيابا 1-4 على ملعب ماراكانا، بعد فوزه 2-صفر ذهاباً.

وأظهر مارسيلو البالغ من العمر 34 عامًا، أنه لا يزال في جعبته الكثير بافتتاحه التسجيل بعد نصف ساعة، فاتحا الطريق بشكل مثالي أمام فريقه لحسم أحد أكثر دربيات البرازيل شهرة.

وهزّ مارسيلو الذي كان يخوض مباراته الثانية فقط منذ عودته الى صفوف فلوميننسي، الشباك بتسديدة قوية من الجهة اليسرى.

وسجل المهاجم الأرجنتيني جرمان كانو، هداف الدوري برصيد 16 هدفا، هدفين، وأحرز ألكسندر الهدف الرابع لفلوميننسي الذي أحرز لقبه الثالث والثلاثين في بطولة ريو.

وسبق لمارسيلو التتويج بهذا اللقب الإقليمي في عام 2005، قبل مغادرته إلى ريال مدريد بعمر 18 عامًا فقط.

وكان مارسيلو المتوج بطلا لأوروبا خمس مرات مع النادي الملكي، وقع عقداً لمدة عامين مع ناديه الأم فلوميننسي في نهاية فبراير الماضي، بعد ظهور متذبذب لمدجة خمسة أشهر مع أولمبياكوس اليوناني.

وانتظرت جماهير النادي حتى الأربعاء الماضي لرؤيته يلعب مرة أخرى بألوان ريو الثلاثية، خلال الفوز على سبورتنغ كريستال البيروفي في ليما في مسابقة كأس ليبرتادوريس.

في ساو باولو، قلب بالميراس، بطل الدوري البرازيلي، أيضًا خسارته أمام المفاجأة أغوا سانتا 1-2 ذهابا الى فوز برباعية نظيفة.

وسجل المهاجم الواعد إندريك (16 عاما) الذي سينضم إلى ريال مدريد عندما يبلغ سن الرشد، الهدف الثالث للفريق الملقب بـ"فيرداو" بطل ولاية ساو باولو للمرة الـ25.

وفي بيلو هوريزونتي، توج أتلتيكو مينيرو بطلاً لولاية ميناس جيرايس بتجديد فوزه على أمريكا بهدفين نظيفين لمهاجم بورتو البرتغالي السابق هالك، بعدما كان حسم مباراة الذهاب في صالحه 3-2.