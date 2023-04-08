الأهلي يزيد أوجاع الزمالك.. "الأحمر" ملك الصالات

زاد الأهلي من أوجاع منافسه التقليدي الزمالك، بعدما فاز "الأحمر" بلقب دوري كرة اليد لينتزع اللقب الغائب عن خزينته منذ 2018.

وفي الوقت الذي يشتهر فيه "الأبيض" بتألقه في لعبه كرة اليد، حسم الأهلي اللقب ليزيد من معاناة الزمالك في الموسم الحالي التي ظهرت مع فريق كرة القدم، بينما حقق "الأحمر" أيضاً الفوز على الزمالك في دوري كرة السلة، ليؤكد الأهلي أنه "ملك الصالات" في مصر.

وحقق الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي لقب دوري المحترفين المصري بعد الفوز علي منافسة الزمالك بنتيجة 21-24، في الجولة الختامية من المرحلة الأخيرة لتحديد بطل دوري المحترفين للموسم الحالي 2023-2022.

وشهدت المباراة التي أقيمت على صالة نادي هليوبوليس بمدينة الشروق ندية وحماساً كبيرين بين الفريقين قبل أن يحسمها "المارد الأحمر" في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل بنتيجة 12-12، قبل أن يحسم الأهلي المباراة خلال أحداث الشوط الثاني.