الأرجنتين تعود إلى قمة تصنيف (فيفا) لأول مرة منذ 6 سنوات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم التصنيف العالمي للمنتخبات عن شهر أبريل الحالي، حيث عاد منتخب الأرجنتين لصدارة الترتيب للمرة الأولى منذ 6 أعوام. وشهد شهر مارس الماضي العديد من المباريات الدولية الرسمية والودية، والتي ساهمت في تغيير التصنيف الحالي عن آخر تصنيف أصدره فيفا.

وفاز فريق المدرب ليونيل سكالوني، الذي توج بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بتغلبه على منتخب فرنسا في المباراة النهائية لمونديال قطر العام الماضي، على منتخبي بنما وكوراساو وديا في فترة الأجندة الدولية الماضية. وكان الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، على موعد مع التاريخ خلال هاتين المباراتين، حيث أحرز هدفه رقم 800 في مسيرته مع الساحرة المستديرة، خلال فوز (راقصو التانجو) 2 / صفر على بنما، قبل أن يصل إلى هدفه الدولي رقم 100، عندما أحرز 3 أهداف (هاتريك) في الانتصار الكاسح للفريق 7 / صفر على منتخب كوراساو.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتصدر فيها منتخب الأرجنتين صدارة التصنيف العالمي منذ عام 2017، قبل أن يتراجع بـ12 مركزا في تصنيف العام التالي، عقب مشاركته المخيبة في نهائيات كأس العالم بروسيا 2018. وخطف منتخب الأرجنتين القمة من نظيره البرازيلي، الذي تعرض لخسارة مفاجئة 1/2 أمام مضيفه منتخب المغرب وديا، وهو ما تسبب في تقهقره للمركز الثالث عالميا.

وجاء منتخب فرنسا في المركز الثاني عالميا بعد تغلبه على منتخبي هولندا وأيرلندا في بداية التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

واحتلت منتخبات بلجيكا وإنجلترا وهولندا وكرواتيا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا، المراكز من الرابع حتى العاشر على الترتيب. وجاء منتخب المغرب في المركز الـ11 عالميا، ليتصدر قائمة المنتخبات الأفريقية والعربية، متفوقا في الترتيب العالمي على منتخبات سويسرا والولايات المتحدة وألمانيا والمكسيك، التي جاءت في المراكز من الـ12 حتى الـ15 على الترتيب.