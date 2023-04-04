دولة آسيوية تكرّم رئيسها السابق بإطلاق اسمه على فريق كرة قدم

أسّست تركمانستان فريق كرة قدم تكريماً لرئيسها السابق الذي حكم البلاد بقبضة من حديد، بحسب ما أعلن مسؤولون في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة الثلاثاء.

وكانت هذه الدولة المنغلقة في آسيا الوسطى والمطلة على بحر قزوين، محكومة من عائلة بردي محمدوف منذ نحو عقدين من الزمن.

تولّى الأربعيني سردار بردي محمدوف الرئاسة في مارس 2022 خلفاً لوالده قربان قولي (65 عاماً)، طبيب الأسنان السابق الذي استحال مستبداً ومعروفاً بشخصيته الغريبة وتكريسه عبادة الشخص خلال فترة حكمه التي بدأت في 2006.

ويحمل قربان قولي لقب "أركاداغ" أي (الحامي البطل) وما زال يهيمن بصفته الرسمية "كزعيم" للأمة التركمانية.

وإذ يملك بردي محمدوف مدينة وقناة تلفزيونية وصحيفة، بات الآن يملك فريق كرة قدم، وكلها تحمل اسم "أركاداغ" تكريماً له.

وقال المتحدث باسم اتحاد كرة القدم التركمانستاني أورازغيلدي غيلدييف لوكالة فرانس برس إن "الفريق قيد التشكيل ولم يتم تعيين مدرب بعد".

وأظهرت صور بثها التلفزيون الرسمي بردي محمدوف وهو يتفقد زيّ الفريق على تماثيل عرض وهو يحمل بيد عصا ويعطي ملاحظات يسجّلها المسؤولون.

وبحسب الصور، سيكون الزي عبارة عن قميص أبيض عليه شعار ذهبي وخطوط أفقية خضراء على الصدر، مع سروال أخضر قصير.

وبحسب وسائل الإعلام الرسمية، سينضم الفريق على الفور إلى بطولة الدرجة الأولى، مؤجلًا الموسم المقرر أن يبدأ الثلاثاء، حتى 14 أبريل.