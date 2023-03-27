منتخب السعودية يستضيف بوليفيا الثلاثاء

يخوض المنتخب السعودي مباراة ودية الثلاثاء عندما يستضيف منتخب بوليفيا على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في ختام معسكره الإعدادي الذي يتزامن مع النافذة الدولية.

وكان «الأخضر» خسر ودية أمام فنزويلا يوم الجمعة الماضي 1-2، ويبحث عن فوزه الأول أمام بوليفيا التي واجهها في ثلاث مناسبات سابقة فخسر مرة صفر-1، وتعاجل في مرتين 0-0 و2-2.

وشهدت قائمة المنتخب السعودي استبعاد الثلاثي حسان تمبكتي ورياض شراحيلي وعبد الرحمن العبود بسبب الإصابة، لينضموا إلى الثنائي سامي النجعي ونواف العقيدي.

ولم يظهر «الأخضر» بالشكل المطلوب في المباراة الماضية خصوصاً في الشوط الأول، ويطمح إلى تقديم صورة مغايرة وأداء مختلف أمام بوليفيا، معولاً على أسماء عدة على غرار محمد العويس وعبدالإله العمري وسعود عبدالحميد ومحمد كنو وسالم الدوسري وغيرهم.

ومن المنتظر أن يجري المدرب الفرنسي هيرفي رونار بعض التعديلات على التشكيلة ومنح الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية أمام فنزويلا.

في المقابل، لعب المنتخب البوليفي مباراة ودية يوم الجمعة الماضي أمام أوزبكستان وخسرها بهدف نظيف.