التونسية أنس جابر تودع مبكرا "تنس ميامي"

ودّعت التونسية أنس جابر، المصنفة خامسة عالميًا، دورة ميامي للألف في كرة المضرب من مباراتها الاولى، بخسارتها أمام الروسية فارفارا غراتشيفا (54) بنتيجة ساحقة 2-6، 2-6 في الدور الثاني، فيما عبر الروسي أندري روبليف السابع عالميًا الى الدور الثالث.

بعد عام 2022 مميز شهد وصولها الى نهائيين في البطولات الاربع الكبرى بالاضافة الى تحقيقها أول لقب في دورات الألف في مدريد، تستمر معاناة جابر في 2023.

استهلت العام في المركز الثاني في التصنيف العالمي لكنها خرجت من الدور الثاني لبطولة استراليا المفتوحة وغابت بعدها عن الملاعب بسبب الإصابة حتى دورة إنديان ويلز للألف عندما خرجت من الدور الثالث، لتخسر المركز الرابع في التصنيف وتتراجع للخامس مطلع الاسبوع الحالي.

وبعد الخيبة في كاليفورينا، أملت أن تحسن نتيجتها في الساحل الآخر من الولايات المتحدة في ميامي، لكنها خرجت من الامتحان الاول مع إعفاء المصنفين والمصنفات الاوائل من الدور الاول.

وثأرت غراتشيفا من جابر التي أسقطتها في الدور الـ32 من دورة مدريد العام الماضي في طريق التونسية الى لقبها الاول في دورات الالف.