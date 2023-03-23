عرض قطري ثان لشراء مانشستر يونايتد

قدم الشيخ القطري جاسم بن حمد بن جاسم بم جبر آل ثاني عرضاً ثانياً لشراء نادي مانشستر يونايتد الانكليزي العريق لكرة القدم، وفق ما كشف مصدر مقرب من الملف لوكالة فرانس برس مساء أمس. وكان الشيخ جاسم، نجل رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، قدّم منتصف فبراير الماضي عرضاً أولياً للاستحواذ على بطل إنكلترا 20 مرة (رقم قياسي)، على غرار مجموعة "إينيوس" للبيتروكيماويات برئاسة مالكها الملياردير البريطاني جيم راتكليف التي تقدمت ايضا بعرض ثان اليوم ايضا.

وذكرت وسائل اعلام انكليزية عدة بان العرضين تخطيا 5.7 مليار يورو، ما يعني أنه في حال تمت الموافقة على احدهما، ستكون اكبر صفقة لشراء اي ناد في العالم في لعبة جماعية. وحددت عائلة غلايزر الاميركية المالكة الحالية للنادي، الساعة التاسعة بالتوقيتين المحلي وغرينيتش من الاربعاء كمهلة قصوى للراغبين بشراء النادي لتحسين عروضهم التي قدموها منتصف فبراير الماضي.

وكشف المصدر لفرانس برس بأن الشيخ جاسم "واثق" بانه تقدم "بأفضل عرض للنادي، لانصاره والمجتمع المحلي". وختم "المراحل المقبلة تتعلق بالبائع ولا ننتظر جوابا سريعا". والشيخ جاسم هو رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الاسلامي منذ فترة طويلة وتلقى تعليمه في أكاديمية ساندهيرست العسكرية البريطانية.

وُلد الشيخ جاسم عام 1982 تاريخ تأسيس المصرف. وانضم إلى مجلس الادارة عندما كان في مطلع العشرينيات، وكان رئيسا له في معظم فترات صعوده ليصبح مؤسسة مالية اسلامية رائدة. وكشف الشيخ جاسم في بيان سابق "يخطط العرض لإعادة النادي إلى أمجاده السابقة داخل وخارج الملعب، وقبل كل شيء، سيسعى إلى وضع الجماهير في قلب نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم مرة أخرى".

وأكد البيان على ان العرض سيكون خاليًا تمامًا من الديون من خلال مؤسسة الشيخ جاسم والتي ستتطلع إلى الاستثمار في فرق كرة القدم ومركز التدريب والملعب والبنية التحتية الأوسع وتجربة المشجعين والمجتمعات التي يدعمها النادي.