صدمة قوية لمانشستر سيتي.. إصابة هالاند

تعرض هداف مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند إلى إصابة قوية في عضلة الفخذ، أثناء تواجده في معسكر المنتخب النرويجي، أجبرته على مغادرة منتخب بلاده.

وقالت صحيفة ذا الصن البريطانية: "أجبر إيرلينغ هالاند على مغادرة معسكر النرويج بسبب إصابة في الفخذ في ضربة قوية لآمال مان سيتي الباحب عن التتويج بالألقاب هذا الموسم".

وتابعت: "انسحب هالاند من تشكيل النرويج للمباريات الدولية القادمة بسبب إصابة في الفخذ".

وسجل اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً ثمانية أهداف في مباراتين لمانشستر سيتي قبل توقف المسابقة المحلية مؤقتاً، بسبب التوقف الدولي للمنتخبات.

وأكد بيان صادر عن الاتحاد النرويجي لكرة القدم أن هالاند سيغيب عن مبارايات المنتخب المقبلتين ضد إسبانيا وجورجيا.

وجاء في البيان: "كان إرلينغ هالاند يعاني من بعض الألم في الفخذ بعد المباراة ضد بيرنلي".

وتابع: "كنا نتمنى أن تكون هذه الإصابة طفيفة وسوف تنتهي، لكن بعد إجراء الاختبارات أصبح من الواضح أنه لن يشارك في المباريات ضد إسبانيا وجورجيا".