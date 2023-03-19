ثنائية ساكا تعزز صدارة أرسنال للدوري الإنجليزي

سيبدأ أرسنال التوقف الدولي متقدما بثماني نقاط في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما سجل بوكايو ساكا هدفين في الفوز 4-1 على كريستال بالاس اليوم الأحد.

ومع ارتباط أقرب المنافسين مانشستر سيتي باللعب هذا الأسبوع في كأس الاتحاد الإنجليزي، استغل أرسنال الأمر بشكل رائع وافتتح جابرييل مارتينيلي التسجيل كما هز جرانيت تشاكا الشباك.

وسجل جيفري شلوب هدف بالاس الأول في خمس مباريات بالدوري لينعش آمال فريقه في العودة في الشوط الثاني، لكن أرسنال لم يرغب أبدا في إهدار فرصة تعزيز تصدره حيث يحلم بحصد اللقب لأول مرة في 19 عاما.

وبات رصيد أرسنال 69 نقطة من 28 مباراة بينما يملك سيتي حامل اللقب 61 نقطة لكنه يملك مباراة واحدة مؤجلة.

وخرج فريق المدرب ميكل أرتيتا من الدوري الأوروبي بركلات الترجيح أمام سبورتنج لشبونة يوم الخميس، لكنه بدا في الطريق لتحقيق فوزه السادس على التوالي مع الوصول إلى الاستراحة بعد التقدم بهدفين.

وسجل مارتينيلي أولا عقب تمريرة ساكا في الدقيقة 28، وأضاف ساكا الهدف الثاني بتسديدة أرضية بعد تمريرة بن وايت في الدقيقة 43.

وجعل تشاكا النتيجة 3-صفر بعد الاستراحة بعشر دقائق، لكن شلوب قلص الفارق مع الوصول إلى ساعة من اللعب، قبل أن يسجل ساكا هدفه رقم 12 في الدوري هذا الموسم في الدقيقة 74.

وبقي بالاس، الذي أقال مدربه باتريك فييرا يوم الجمعة الماضي، في المركز 12 لكنه يتقدم بثلاث نقاط على منطقة الهبوط.