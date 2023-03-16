هالاند «يرعب» أوروبا في شوط واحد

قدّم «القناص» النرويجي إيرلينغ هالاند، أول من أمس، واحدة من المباريات «الأسطورية» في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وذلك حين قاد فريقه مانشستر سيتي إلى فوز كاسح على ضيفه لايبزيغ الألماني بسباعية نظيفة في إياب ثمن النهائي (8-1 بمجموع المباراتين)، كان للنرويجي منها خماسية تاريخية، ليقود فريقه إلى ربع نهائي المسابقة الأشهر في الكرة الأوروبية، ويوجه رسالة شديدة اللهجة إلى كبار «القارة العجوز» بأن سيتي قادم بقوة لتحقيق اللقب الأبرز الغائب عن خزائنه.

وخلال شوط واحد أمام لايبزيغ أرعب هالاند أوروبا بأرقام غير مسبوقة، ثم أكمل المباراة بأرقام أخرى تفوق خلالها على كبار نجوم الكرة العالمية، مثل نجم سان جرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وزميله الفرنسي كيليان مبابي، ونجوم آخرين.

وتميز هالاند بكونه دائماً يتواجد في المكان الصحيح وفي الوقت الملائم، بجانب حيويته وسرعته والدقة التي تجعله مختلفاً عن الآخرين. بدأ هالاند الشوط بهدف من ركلة جزاء بقدمه اليسرى، ثم سجل هدفاً ثانياً باليمنى، وأضاف هدفاً بكرة رأسية جميلة، وسجل «الهاتريك» بعد أن لمس الكرة 23 مرة فقط، ومن خلال خمس تسديدات على المرمى، الأمر الذي يظهر مدى براعة هالاند ودقته في استغلال أنصاف الفرص.

ولم يكن هذا هو الرقم القياسي الوحيد الذي حطمه هالاند، فقد أحرز هدفه رقم 30 في مباراته الـ 25 بدوري أبطال أوروبا، وهو رقم قياسي مهم، جعل هالاند يتفوق على الرقم القياسي السابق الذي كان باسم النجم الهولندي السابق فان نيستلروي الذي سجل هدفه الـ30 في مباراته الـ 34، في مقابل ذلك حقق الرقم نفسه مهاجم برشلونة البولندي ليفاندوفسكي في مباراته الـ 46.

تفوق على ميسي ومبابي

كان لافتاً في أرقام هالاند أمام لايبزيغ أنه تفوق على مجموعة من أبرز نجوم الكرة في تاريخ أبطال أوروبا، على رأسهم نجما سان جرمان ميسي ومبابي، إذ بات أصغر لاعب يبلغ حاجز الـ30 هدفاً وهو بعمر 22 سنة و236 يوماً، متفوقاً على مبابي الذي كان متربعاً على هذا العرش بسن 22 عاماً و352 يوماً. بينما ميسي حقق هذا الإنجاز وهو في سن الـ23 عاماً و131 يوماً.

تقييم 10 من «ليكيب»

في موسم واحد حقق هالاند ما عجز عنه نجوم كبار في تاريخ الكرة العالمية، حيث حصل الموسم الجاري مرتين على «تقييم 10» من واحدة من أشهر الصحف المتخصصة في الرياضة في أوروبا، وهي «ليكيب» الفرنسية، إذ تاريخيا 13 لاعباً فقط حصلوا على تقييم كامل، لكن واحداً منهم فقط سبق أن حصل عليه مرتين في مشواره وهو ميسي، بينما هالاند ناله مرتين في موسم واحد، الأول حين قاد سيتي لتمزيق شباك مان يونايتد 6-3، إذ سجل «هاتريك» وتمريرتين حاسمتين، بينما في لقاء لايبزيغ سجل خماسية من الأهداف السبعة في 63 دقيقة فقط.

غوارديولا: استبدلت هالاند حتى لا يصيبه «الملل»

أكد مدرب مان سيتي الإسباني غوارديولا، أنه قرر «استبدال النجم النرويجي هالاند في الشوط الثاني، حتى لا يصيبه الملل من تسجيل الأرقام القياسية دفعة واحدة»، وأكد في تصريح صحافي مازحاً رداً على طلب هالاند البقاء لتسجيل المزيد من الأهداف: «ستكون حياته مملة لو حطم جميع الأرقام قبل احتفاله بعيد ميلاده الـ23».

واعتبر المدرب الإسباني أن هالاند تأقلم مع أسلوب لعب سيتي وبات مهاجماً متكاملاً لا يكتفي بتسجيل الأهداف، بل المشاركة في اللعب، وقال في هذا الصدد «لقد سجل خمسة أهداف اليوم، وأعتقد أنه لمس الكرة 30 أو 35 مرة. وهذا ما نصبو إليه لأننا نعتقد أنه عندما تشارك أكثر من الناحيتين الدفاعية والهجومية وعندما تصلك الكرة، تكون أكثر دقة».

بات «القناص» النرويجي أصغر لاعب في تاريخ دوري الأبطال يصل إلى الهدف الـ30.



سجل هالاند «هاتريك» في شوط واحد بعد أن لمس الكرة 23 مرة فقط، ومن 5 تسديدات على المرمى.