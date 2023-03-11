المصري ميدو لن يظهر في برنامجه التلفزيوني «تضامنا مع لينكر»

قال أحمد حسام (ميدو) مهاجم منتخب مصر السابق إنه لن يظهر في برنامجه التلفزيوني اليوم السبت تضامنا مع جاري لينكر بعد إبعاده عن برنامجه في محطة هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بسبب انتقاده سياسة الهجرة في بريطانيا.

وكتب ميدو، الذي لعب قبل اعتزاله في عدة أندية إنجليزية منها توتنهام هوتسبير وميدلسبره وويجان أثليتيك ووست هام يونايتد، على تويتر «تضامنا مع جاري لينكر، لن أظهر في برنامج الريمونتادا اليوم على قناة المحور».

وكانت (بي.بي.سي) قررت إبعاد لينكر عن برنامج «ماتش أوف ذا داي» الشهير وأخبرته بأن هناك حاجة للاتفاق بشأن استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي، ما أسفر عن موجة من الدعم من زملائه.

وأعلن أربعة من المحللين الذين اعتادوا الظهور في البرنامج، وهم لاعبو إنجلترا السابقين إيان رايت وآلان شيرر وجيرمين جيناس وميكا ريتشاردز، أنهم لا يرغبون في الظهور في غياب لينكر.

لكن (بي.بي.سي) قالت اليوم إنها «تعمل بجدية لحل الأزمة» بعدما انسحب عدة مذيعين من تقديم برامجهم تضامنا مع لينكر.

وقدم لينكر (62 عاما) أبرز برامج كرة القدم في (بي.بي.سي) على مدار أكثر من 20 عاما ولم يتردد في التعبير عن آرائه بشأن القضايا السياسية.

ولينكر، الذي لعب في صفوف ليستر سيتي وإيفرتون وتوتنهام هوتسبير وبرشلونة، هو الأعلى أجرا في (بي.بي.سي) إذ تقاضى أكثر من 1.3 مليون جنيه إسترليني في موسم 2021-2022.