ريال مدريد ينتفض أمام إسبانيول قبل مواجهة ليفربول وبرشلونة

تعافى ريال مدريد من تأخره بهدف وفاز 3-1 على إسبانيول في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، ليعود إلى طريق الانتصارات قبل أسبوع حاسم سيلعب خلاله ضد ليفربول ثم برشلونة.

وحافظ ريال صاحب المركز الثاني، الذي سجل بواسطة فينيسيوس جونيور وإيدر ميليتاو وماركو أسينسيو، على آماله الضعيفة في المنافسة بالدوري بعدما أصبح رصيده 56 نقطة وبفارق ست نقاط عن برشلونة المتصدر الذي يلعب في ضيافة أتليتيك بيلباو غدا الأحد.

وافتتح إسبانيول، الذي بقي في المركز 13، التسجيل في الدقيقة الثامنة عن طريق خوسيلو بتسديدة قوية في الزاوية العليا للحارس تيبو كورتوا، بعد تمريرة عرضية من روبن سانشيز.

وفرض ريال الضغط بحثا عن التعادل وسدد إدواردو كامافينجا كرة قوية، قبل أن يستعرض فينيسيوس مهارته ويراوغ اثنين من المدافعين ثم يطلق تسديدة قوية داخل المرمى في الدقيقة 22.

ومع تكتل إسبانيول في منتصف ملعبه، تقدم ريال مدريد في النتيجة قبل الاستراحة بست دقائق عن طريق ضربة رأس قوية من المدافع ميليتاو بعدما أرسل أوريلين تشواميني كرة عرضية بوجه القدم الخارجي.

وواصل ريال الضغط بعد الاستراحة واقترب رودريجو من تسجيل الهدف الثالث بعدما نفذ ركلة حرة ارتدت من العارضة في الدقيقة 75.

وأحرز أسينسيو الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع ليضمن انتصار ريال بعدما تعادل في آخر جولتين مع أتليتيكو مدريد وريال بيتيس.

وسيلعب ريال على أرضه أمام ليفربول في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل بعدما فاز ذهابا 5-2، ثم سيواجه برشلونة في الدوري يوم الأحد التالي.