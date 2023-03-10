قضية "الرشوة" تهدد بحرمان برشلونة من أبطال أوروبا الموسم المقبل

كشف مجلة "فوربس" الأميركية عن أن نادي برشلونة بات مهددا بشدة بالاستبعاد من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بسبب قضية الاتهامات الموجهة إليه في إسبانيا بتقديم رشوة للتأثير في التحكيم لسنوات طويلة. وقالت إن الاتحاد الأوروبي تقدم رسميا بطلب من الاتحاد الإسباني لتقديم كل المعلومات بحوزته والمتعلقة بقضية الرشوة المتهم فيها نادي برشلونة.

يذكر أن الادعاء الإسباني تقدم بطلب رسمي لمحاكمة إدارة نادي برشلونة، وكذلك نائب اللجنة التقنية السابق في لجنة التحكيم الإسباني، خوسيه ماريا نيغريرا، بتهمة دفع برشلونة أموالا إلى الأخير طوال فترة عمله، وخاصة خلال الفترة بين 2001 و2018. وقالت الصحيفة إن مخاوف حقيقية لدى مسؤولي برشلونة حاليا، كون القضية شائكة، وكذلك لكون عدم المشاركة في الموسم المقبل لدوري الأبطال، يعد موجعا للغاية، خاصة من الناحية المالية، وبالنظر إلى المشاكل الكبيرة التي تعاني منها ميزانية النادي، وحاجته إلى عائدات مهمة لتخفيف عبء الديون.

وفي حال ثبت لدى الاتحاد الأوروبي ضلوغ برشلونة في تقديم أموال للتأثير على قرارات التحكيم، فسيتم حرمانه من المسابقات الأوروبية، حتى لو كانت القضية انتهت قبل سنوات طويلة. ويقول برشلونة إن المبالغ التي وصلت إلى 7 ملايين يورو والتي قدمت إلى نيغريرا كانت بغرض طلب استشارات تحكيمية، ولم تكن للتأثير في قرارات أو تعيينات الحكام في المباريات المهمة للفريق بالمسابقات الإسبانية.