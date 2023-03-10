الوحدة يستضيف العين في جولة "فك الاشتباك" بالصدارة

تشهد الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين مباريات قوية في قمة الترتيب بمواجهات صعبة ستشهدها ثلاثة مباريات تبدأ من الوحدة مع العين ثم الجزيرة وشباب الأهلي وتختتم بقمة جماهيرية أخرى تشهد مواجهة الوصل مع الشارقة وهي مباريات صعبة في جولة "فك الاشتباك".

وتبدأ الجولة اليوم بـ 4 مباريات وهي البطائح مع الظفرة وخورفكان مع عجمان ويستضيف دبا اليوم فريق اتحاد كلباء وأخر المباريات قمة الوحدة مع العين في استاد آل نهيان.

في خورفكان يستضيف صاحب الأرض على ملعبه في استاد صقر بن محمد القاسمي، مباراة مهمة وصعبة أمام عجمان، ويراهن خورفكان على ملعبه وجمهوره لاقتناص النقاط الثلاث، لتعزيز حظوظه بالبقاء، ويبلغ رصيد خورفكان 20 نقطة في المركز التاسع. وحقق خورفكان نتائج مميزة أخيراً، إذ فاز على الشارقة وتعادل مع البطائح في آخر جولتين، في المقابل، يتطلع عجمان بـ32 نقطة في المركز السابع، إلى تحقيق نتيجة إيجابية جديدة لمواصلة النتائج المميزة في الموسم الحالي

وفي البطائح يسعى البطائح إلى وضع حد لنتائجه المتواضعة على ملعبه حين يستقبل الظفرة ولم يعرف «الراقي» طعم الانتصار على ملعبه منذ بداية الموسم، إذ حقق أربعة انتصارات من أصل 18 خاضها في البطولة، وجميعها خارج الديار.

وفي دبا يستضيف دبا الفجيرة منافسه اتحاد كلباء، ضمن سلسلة مباريات مصيرية بالنسبة لـ«النواخذة»، للحفاظ على أمل البقاء، بعد أن بات أبرز المرشحين للهبوط إلى «الهواة»، بسبب مركزه الأخير في الدوري بأربع نقاط. ويسعى دبا في لقاء اليوم، إلى انتزاع نقاط الأمل من كلباء وتحقيق الفوز، رغم أن المهمة صعبة للغاية أمام كلباء المتطور، وصاحب الـ24 نقطة في المركز الثامن.

وسيكون استاد آل نهيان الساعة 08:30 على موعد مع مواجهة «كلاسيكو أبوظبي»، الذي يجمع الوحدة وضيفه العين، في لقاء يزداد سخونة كون الفائز بالمواجهة سيصعد مؤقتاً إلى صدارة ترتيب المنافسة، بانتظار نتيجة لقاء شباب الأهلي مع الجزيرة، وقمة الوصل أمام الشارقة غداً.