الوحدة السوري يعد بدفع كامل مستحقات لاعبي السلة

وعدت إدارة نادي الوحدة السوري، بتسديد كامل المستحقات المالية للاعبي فريق السلة خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد عودة تجمع الفريق استعداداً للاستحقاقات المقبلة. وقال موقع "أثر" السوري وفقاً لمصادر خاصة داخل النادي الدمشقي، إن: "التحضيرات بدأت قبل أيام قليلة، في صالة الفيحاء الرئيسة بدمشق، بإشراف المدرب السوري عدي خباز"، مشيراً إلى التزام وجدية كبيرة من جميع لاعبي الوحدة، بعدما وعدت إدارة النادي بتسديد كامل مستحقاتهم المالية في الأيام القليلة المقبلة.

ولفت الموقع إلى أن نجاح إدارة نادي الوحدة في إعادة فريق السلة لتدريباته بعد فترة من التوقف ليست بالطويلة، جراء توقف النشاط الرياضي نتيجة الظروف الصعبة التي عاشتها سورية من أثار الزلزال المدمر الذي ضرب العديد من المحافظات، إضافة إلى عدم دفع الإدارة لمستحقات اللاعبين المالية منذ بداية الدوري.

وذكر أن إدارة الوحدة لا تفكر حالياً في عقد اية صفقة لتدعيم صفوف الفريق بمحترفين أجانب، وأن إدارة النادي تنوي التعاقد مع لاعبين من مستوى عالٍ حال التأهل إلى المربع الذهبي. يذكر أن الوحدة يحتل حالياً المركز الثاني في الترتيب العام للدوري السوري، بعدما حقق خمسة انتصارات مقابل تجرع هزيمة واحدة أمام جاره الجيش.