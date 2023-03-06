عدد أسابيع "تاريخي" لأسطورة التنس ديوكوفيتش في صدارة التصنيف العالمي

تصدّر النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش الإثنين تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين للأسبوع الـ379، فيما قد ينزله عن عرشه الإسباني كارلوس ألكاراس بحال تتويجه بلقب دورة إنديان ويلز الأميركية.

وكان "دجوكو" قد حطّم الأسبوع الماضي الرقم القياسي المطلق بحوزة الألمانية شتيفي غراف (377 أسبوعاً)، وذلك بعد استعادته المركز الأول في يناير إثر تتويجه بلقب بطولة أستراليا في ملبورن، الثانية والعشرين الكبرى في مسيرته بالتساوي مع الأسطورة الإسباني رافايل نادال.

لكن ديوكوفيتش (35 عاماً) الذي خسر للمرة الأولى هذا الموسم في دورة دبي الجمعة، سيغيب عن دورة انديان ويلز للألف التي تنطلق الأربعاء، على خلفية عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وبحال تتويج ألكاراس (19 عاماً) الذي يبتعد عنه بفارق 380 نقطة، في الدورة المقامة في كاليفورنيا، سيستعيد المركز الأول الذي ضمنه بعد تتويجه في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة واصبح في سبتمبر الماضي اصغر لاعب يحقق هذا الانجاز.

واعتلى ديوكوفيتش صدارة التصنيف للمرة الأولى عام 2011، بعد أن توج بلقب بطولة ويمبلدون الانكليزية على حساب نادال.

ولم يتغير ترتيب الخمسة الأوائل في التصنيف الصادر الإثنين، إذ تقدم ديوكوفيتش وألكاراس على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، النروجي كاسبر رود والأميركي تايلور فريتز.

وحصد الروسي دانييل مدفيديف ثمرة ثلاثة القاب توالياً، آخرها الأحد في دبي، بصعوده مرتبة واحدة إلى المركز السادس، على حساب مواطنه أندري روبليف.

وبعد بلوغه نصف نهائي دورة أكابولكو، صعد الدنماركي الشاب هولغر رونه مرتبتين واصبح ثامناً.

وتراجع نادال (36 عاماً) الذي يخضع لعلاج بعد اصابته بساقه اليسرى، مرتبة واحدة واصبح تاسعاً، علماً انه سيغيب عن دورتي إنديان ويلز وميامي.

ولدى السيدات، لا تزال البولندية إيغا شفيونتيك مهيمنة على الصدارة برصيد 10585 نقطة، بفارق شاسع عن أقرب مطارداتها البيلاروسية أرينا سابالينكا (6100). واحتفظت الأميركية جيسيكا بيغولا بالمركز الثالث (5495) متقدمة على التونسية أنس جابر (4921).

تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل

1. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 7160 نقطة

2. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 6780

3. ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 5805

4. كاسبر رود (النروج) 5560

5. تايلور فريتز (الولايات المتحدة) 3795

6. دانييل مدفيديف (روسيا) 3775 (+1)

7. أندري روبليف (روسيا) 3660 (-1)

8. هولغر رونه (الدنمارك) 3321 (+2)

9. رافايل نادال (إسبانيا) 3315 (-1)

10. فيليكس أوجيه-ألياسيم (كندا) 3245 (-1)



تصنيف اللاعبات العشر الأوليات

1. إيغا شفيونتيك (بولندا) 10585 نقطة

2. أرينا سابالينكا (بيلاروس) 6100

3. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 5495

4. أنس جابر (تونس) 4921

5. كارولين غارسيا (فرنسا) 4905

6. كوكو غوف (الولايات المتحدة) 4251

7. ماريا ساكّاري (اليونان) 3451

8. داريا كاساتكينا (روسيا) 3375

9. بيليندا بنتشيتش (سويسرا) 3360

10. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 2935

