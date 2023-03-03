أنشيلوتي: الريال سيرد في "كامب نو".. وتشافي: برشلونة لم يحسم شيئا

أبدى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد خيبة أمله إثر خسارة الفريق أمام غريمه برشلونة صفر / 1 مساء أمس في ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، لكنه أكد في الوقت نفسه على ثقته في قدرة الفريق على العودة عبر مباراة الإياب.

وحسم برشلونة مباراة أمس بهدف وحيد في الدقيقة 26 سجله إيدير ميليتاو لاعب ريال مدريد بالخطأ في مرمى فريقه، ويتجدد اللقاء بين الغريمين على ملعب "كامب نو" معقل برشلونة يوم 19 مارس الجاري ضمن منافسات الدوري الإسباني ثم يلتقيان في إياب قبل نهائي الكأس على ملعب برشلونة في الخامس من أبريل المقبل.

وقال أنشيلوتي عقب مباراة أمس التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو" في مدريد :"برشلونة لم يستحق الفوز وهذا أمر واضح. هذه الهزيمة لن يكون لها عواقب لأننا راضون عن أدائنا. من الصعب للغاية السيطرة على مجريات مباراة ضد برشلونة كما فعلنا الليلة. ندرك أن علينا الانتفاض والرد إيابا في ملعب كامب نو، ولكن لن تكون هذه المرة الأولى التي نفعل فيها ذلك. النتيجة تؤلمنا، لكننا نثق بما سنقدمه إيابا".

في المقابل أبدى تشافي المدير الفني لفريق برشلونة عدم رضاه عن أداء الفريق رغم الفوز على مضيفه ريال مدريد، مشيرا إلى أنه لا يزال يعتقد أن ريال مدريد هو المرشح الأوفر حظا للفوز في المواجهة. وقال إن برشلونة لم يحسم شيئا. ويتجدد اللقاء بين الغريمين على ملعب "كامب نو" معقل برشلونة يوم 19 الجاري ضمن منافسات الدوري الإسباني، ثم يلتقيان في إياب قبل نهائي الكأس على ملعب برشلونة في الخامس من أبريل المقبل. وكان ريال مدريد الأكثر استحواذا على الكرة خلال المباراة وسجل لاعبوه 13 تسديدة على المرمى لكن الملكي لم ينجح في هز الشباك، وحقق برشلونة الفوز عبر خطأ فردي من ميليتاو. وأبدى تشافي سعادته بالفوز لكنه بدا حريصا على تشكيل الضغط مجددا على ريال مدريد بالتأكيد على أنه لا يزال المرشح الأوفر حظا للفوز بالمواجهة والتأهل إلى نهائي بطولة الكأس.