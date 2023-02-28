بعد سقوط عضويته رسمياً.. رئيس الزمالك من السجن إلى المستشفى

استمرت أزمة رئيس نادي الزمالك المصري السابق مرتضى منصور بعد أن سقطت عضويته رسمياً من نادي الزمالك عقب صدور حكم قضائي بسجنه بعد رفض الطعن المقدم منه بخصوص الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة شهر، في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وفي تطور جديد لحالة رئيس النادي في السجن كشف عضو مجلس إدارة الزمالك أحمد مرتضى منصور، عن تطور جديد وهو نقل والده إلى مستشفى السجن، بسبب تعرضه لوعكة صحية، وقال في تصريح تلفزيوني بقناة (المحور) المصرية: "والدي أصيب بارتفاع ضغط الدم، بجانب معاناته من مرض السكري، وجرى نقله إلى مستشفى تابع للسجن، حالة الوالد جيدة الآن، وهناك تواصل مستمر معه".

وكانت وزارة الشباب والرياضة المصرية قد أعلنت في وقت سابق التسلسل القانوني لرئيس النادي وابتعاده رسمياً عن رئاسة وعضوية النادي عقب قرار حبسه، وأضاف نجل مرتضى منصور في هذا السياق: "الوقت الحالي ليس مناسبا للانقسامات والانشقاقات داخل الزمالك، بل الجميع يتكاتف خلف النادي".

وأكد أن نادي الزمالك ملتزم بارتباطاته التعاقدية، ولا يوجد ما يدعو لقلق الجماهير، مشيراً، إلى أن العمل يدور كما هو معتاد، وهناك دعم كامل لفريق الكرة قبل مواجهة بيراميدز بالدوري يوم الجمعة المقبل.