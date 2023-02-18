رسمياً.. عرض قطري لشراء مانشستر يونايتد باستحواذ كامل

تقدم أحد المستثمرين القطريين بعرض تاريخي للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي المملوك لعائلة غلايزر الأمريكية. وأكد الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة أحد أكبر البنوك في قطر، ونجل رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، أنه قدم عرضا لشراء مانشستر يونايتد.

وقال آل ثاني في بيان باللغة الإنجليزية حصلت وكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) على نسخة منه أنه تقدم أمس الجمعة بعرض رسمي لشراء 100 % من نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم. وأضاف البيان: "يخطط العرض لإعادة النادي إلى أمجاده السابقة داخل وخارج الملعب، وقبل كل شيء، سيسعى إلى وضع الجماهير في قلب نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم مرة أخرى".

وأكد البيان على أن العرض "سيكون خاليًا تماما من الديون من خلال مؤسسة الشيخ جاسم، والتي ستتطلع إلى الاستثمار في فرق كرة القدم ومركز التدريب والملعب والبنية التحتية الأوسع وتجربة المشجعين والمجتمعات التي يدعمها النادي". ولفت البيان إلى أن "رؤية العرض تتمثل في أن يشتهر نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم بالتميز في كرة القدم، وأن يُنظر إليه على أنه أعظم نادٍ لكرة القدم في العالم. سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول العطاء، عند الاقتضاء، إذا تطورت عملية تقديم العطاءات ومتى تم ذلك".

وجاء عرض الشيخ جاسم ليحسم الشائعات التي ترددت حول نية شركة "قطر للاستثمارات الرياضية"، وهي كيان منفصل عن جهاز قطر للاستثمار، المالكة لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وهو الأمر الذي كان يصعب مهمة إتمام الصفقة بسبب لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث إن الفرق التي تعود ملكية أغلبية أسهمها لنفس الشخص أو الجهة، لا يمكنها أن تنافس في البطولات الكبرى بالمنطقة، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا .

وذكرت بعض المصادر أن العرض القطري يتجاوز حاجز الـ5 مليارات يورو، وبامكانه بالتالي أن يحطم الرقم القياسي لأكبر عملية بيع لأحد الاندية الرياضية.

وتم بيع تشيلسي في مايو مقابل 8ر4 مليار يورو لمستثمرين أمريكيين، لكن المبلغ شمل 2 مليار يورو في وعود الاستثمار.