تفاصيل مريبة في رشوة برشلونة للتحكيم الإسباني

تكشفت تفاصيل مريبة في قضية رشوة برشلونة لنائب رئيس لجنة الحكام السابق خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا والتي تشغل حالياً الشارع الرياضي الأوروبي.

وفجرت صحيفة "إل موندو" الإسبانية مفاجآت جديدة في القضية إذ ارتفع مبلغ الرشوة إلى مبلغ 6 ملايين و659 ألفا و448 يورو، دون ضريبة القيمة المضافة منذ عام 2001.

وقالت الصحيفة إن نيجريرا كان قد خاطب رئيس برشلونة جوسيب بارتوميو في 2018 وهدده بالكشف عن جميع المخالفات بعدما تم إيقاف حصوله على الأموال المبررة على أنها من أجل المشورة التحكيمية!.

وأوضحت الصحيفة أن نيجريرا قال لرئيس برشلونة وقتها: "إذا لم يكن هناك اتفاق، فإن جميع مخالفات النادي التي حدثت ستظهر دون اعتبار، لا أعتقد أن فضيحة أخرى ستفيدكم".

وفي الوقت دافع فيه برشلونة عن موقفه بأنه يملك سابقاً عقداً مع مزود خارجي للتقارير الفنية المتعلقة بالتحكيم، فإن رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس شدد على أنه لا يمكن فرض عقوبات على برشلونة بالمعنى الرياضي بسبب مرور خمس سنوات على الوقائع.

وتأتي الأنباء المزعجة لجماهير برشلونة في موسم شهد الدوري الإيطالي حالات مشابهة وأخطاء إدارية ومخالفات مالية أدت إلى عقوبات صارمة ضد نادي يوفنتوس بخصم 25 نقطة من رصيده الحالي الأمر الذي يقارن فيه الجمهور قوة لوائح الرابطة الإيطالية واللوائح الرخوة في إسبانيا!.