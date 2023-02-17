برشلونة ينجو من كمين مانشستر يونايتد والحسم بعد أسبوع

نجى فريق برشلونة من مأزق مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي بعد أن حول تأخره بهدفين إلى التعادل الإيجابي، بالمباراة التي أقيمت في ملعب "كامب نو"، في ذهاب ملحق دور الـ16 للدوري الأوروبي لموسم 2022-2023.

وبذلك يتأهل الحسم إلى الأسبوع المقبل في ملعب مانشستر يونايتد، والمقرر يوم 23 فبراير على ملعب "أولد ترافورد" لحسم التأهل للدور القادم، ورغم أفضلية برشلونة في العشرين دقيقة الأولى من المباراة، إلى أن مانشستر يونايتد نجح في التقدم، قبل أن يعود برشلونة ويدرك التعادل وكان قريب من إحراز هدف الفوز في الدقائق الأخيرة.

ونجح برشلونة في تسجيل هدفين عن طريق المدافع الإسباني ماركوس الونسو، والجناح البرازيلي رافينيا في الدقيقتين (50، 76) على الترتيب، بينما سجل المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد الهدف الأول لفريق "الشياطين الحمر" في الدقيقة 50، أما الهدف الثاني فقد جاء بـ"نيران صديقة" سجله الفرنسي جيوليس كوندي مدافع برشلونة، خطأ في مرماه عند الدقيقة 59 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".