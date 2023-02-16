مدعون إسبان يؤكدون التحقيق في أموال دفعها برشلونة لمسؤول سابق بلجنة "التحكيم"

أكد مدعون في إسبانيا تقارير لوسائل إعلام محلية عن التحقيق في مدفوعات بحوالي 1.4 مليون يورو (1.50 مليون دولار) أرسلها نادي برشلونة خلال ثلاث سنوات إلى شركة مملوكة لمسؤول رفيع المستوى بلجنة الحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم. وذكرت محطة كادينا سير الإذاعية الإسبانية أمس أن برشلونة وجه المدفوعات بين عامي 2016 و2018 إلى شركة خوسيه ماريا إنريكيز نغريرا الذي كان نائبا لرئيس لجنة الحكام في هذا الوقت.

وقال برشلونة في بيان إنه على علم بالتحقيق موضحا أنه "استأجر خدمات مستشار خارجي" لإمداده "بتقارير فنية متعلقة بالتحكيم الاحترافي"، وأن هذا "إجراء شائع بين أندية كرة القدم المحترفة". وأضاف أن المستشار سلم تقارير في صورة مقاطع فيديو عن مواهب شابة بأندية إسبانية أخرى.

لكن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة السابق أبلغ صحيفة موندو ديبورتيفو الرياضية في وقت لاحق أن المدفوعات ترجع إلى ما قبل عام 2003، وبلغت إجمالي 575 ألف يورو سنويا منذ موسم 2009-2010، قبل إيقافها في 2018 ضمن إجراءات تقليل النفقات. وعن هذه الملحوظات لم يدل برشلونة بمزيد من التعليقات مكتفيا بالإشارة إلى بيانه الأصلي.

وأكدت لجنة الحكام الإسبانية في بيان أن إنريكيز نغريرا ليس له أي دور رسمي منذ 2018، ولا يمكن لأي حكم ناشط أو أحد الأعضاء بأقسام اللجنة تأدية أي عمل من الممكن أن يسفر عن تضارب مصالح". وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ممثلي إدعاء فتحوا التحقيق في 2022 حين لم يجد مكتب للتفتيش الضريبي في شركة مملوكة لإنريكيز نغريرا أي سجل أو خدمات مقدمة إلى برشلونة مقابل مدفوعات بقيمة 1.4 مليون يورو.ونقلت كادينا سير عن إنريكيز نغريرا قوله إن المشورة كانت شفهية وتضمنت تفاعلات اللاعبين مع الحكام، ونفى الانحياز لبرشلونة في أي قرارات أو جدل تحكيمي.