مان يونايتد يفقد خدمات 5 لاعبين في مواجهة برشلونة

غاب أنتوني وأنتوني مارسيال وسكوت مكتوميناي عن تدريب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم قبل السفر لمواجهة فريق برشلونة في الدوري الأوروبي غدا في ذهاب دور خروج المغلوب. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أنه تقرر غياب أنتوني ومارسيال ومكتوميناي عن المباراة بسبب الإصابة بعد أن غابوا عن مران الفريق اليوم قبل السفر إلى إسبانيا.

كما يغيب أيضا ليساندرو مارتينز ومارسيل سابيتزر عن المباراة التي تقام في برشلونة بسبب الإيقاف، ولكن كاسيميرو سيكون متاحا، حيث إن عقوبة إيقافه تؤثر عليه فقط في المباريات المحلية. وينتظر أن تكون هذه المباراة مثيرة للغاية، ويعتقد إريك تن هاج، مدرب مانشستر يونايتد إن هذه المواجهة كانت جديرة بأن تكون المباراة النهائية للبطولة.

وقال تن هاج للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا:" أعتقد أن برشلونة ونحن أيضا كنا سنفضل أن نلعب هذه المباراة في النهائي". وأضاف :"نتطلع لتلك المباراة، تحتاج للمزيد من الطاقة لتجد نهاية مثل هذه، ستكون مباراة عظيمة". وأردف:"أتمنى أن يكون جميع اللاعبين عند برشلونة وعندنا جاهزين. لكي نرى مباراة تلعب في أعلى المستويات".

وأضاف :"كلاعب، أنا أحترم تشافي. الطريقة التي لعب بها برشلونة وهو موجود : كان جزء مهما من الفريق، يمكنك أن ترى فلسفته التي يجلبها للفريق".

وأكد :"أنا أحب فريقه حقا، طريقة هجومهم. أعتقد أنه يسير في الطريق الصحيح. أعتقد أنه سيكون تحديا بين مانشستر يونايتد وبرشلونة.