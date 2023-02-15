مبابي: نعرف كيف نتأهل في ملعب بايرن ميونيخ

أكد كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، أنهم "يعرفون كيف يتأهلون على أرض ملعب بايرن ميونيخ" في مباراة الإياب بدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا. وسجل كينجسلي كومان، لاعب سان جيرمان السابق، وبايرن ميونخ الحالي، الهدف الوحيد بمباراة الذهاب التي أقيمت أمس بملعب "حديقة الأمراء".

وهذه النتيجة، تعني أن الفريق، الذي يدربه كريستوف جالتييه، لديه أعمال كثيرة لكي يتفادى الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا، ولكن المهاجم الفرنسي مبابي يثق في قدرة الفريق على إنجاز المهمة والتأهل لدور الثمانية من ميونخ.

وقال مبابي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لسان جيرمان:" كما قلنا، يجب أن نأخذ الإيجابيات، إنها مواجهة مكونة من مباراتين، ولا يمكننا تغيير ما حدث في مباراة الذهاب". وأضاف :"سنذهب إلى هناك للتأهل. نعلم أن هناك إمكانية، وهناك دائما إمكانية جيدة للتأهل، لذلك سنذهب ولدينا الكثير من الطاقة والعزيمة".

وأكد :"يجب أن نسجل هدفا وسنكون متساويين، لذلك يجب أن نذهب إلى هناك ونفوز". وأكمل:" سنلعب بطريقتنا، سنلعب كرة قدم هجومية، وهو ما نعرف كيفية القيام به، وسنحاول الذهاب إلى هناك لتحقيق الفوز".

وفي البداية تم استبعاد مبابي من مباراة الذهاب بسبب إصابة في أوتار الركبة تعرض لها أمام مونبيلييه مطلع الشهر الجاري. وقام جالتييه بوضع مبابي في قائمة البدلاء، وشارك اللاعب كبديل، واعترف مبابي نفسه أنه لم يكن من المفترض أن يلعب. وقال :"لم يكن من المفترض أن ألعب ولكني أردت اللعب ومساعدة زملائي بالفريق". وأضاف :" فعلنا كل شيء، عملنا ليلا ونهارا لكي أحصل على بعض الوقت". وأكد :"أردت اللعب (من البداية). ولكن في بعض الأحيان يجب أن تكون راضيا بما يمكنك فعله، وهذا كان كل ما بإمكاني فعله".