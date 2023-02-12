الأهلي المصري يواجه الهلال السوداني بدون مدافعه عبد الفتاح

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، غياب خالد عبد الفتاح، مدافع الفريق عن المباراة المقبلة في بطولة دوري أبطال أفريقيا بسبب الإيقاف.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، اليوم الأحد إن الطرد الذي حصل عليه عبد الفتاح في لقاء فلامنغو البرازيلي بكأس العالم للأندية في مرحلة تحديد المركز الثالث مساء أمس السبت، يمنع مشاركته في مباراة الهلال بسبب الإيقاف.

وأضاف أن الفريق سوف يغادر الي السودان يوم الخميس المقبل استعدادا لمواجهة فريق الهلال السوداني المقرر لها السبت القادم ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في دور المجموعات بدوري الأبطال، التي تضم أيضا فريقي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والقطن الكاميروني.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي أن البعثة سوف تعود مباشرة من السودان عقب خوض مواجهة الهلال الي مدينة اسوان حيث تستعد لمواجهة فريق اسوان يوم 21 فبراير الجاري ببطولة الدوري المصري.

يذكر أن الأهلي حصل على المركز الرابع في بطولة مونديال الأندية، التي أقيمت في المغرب، علما بأنه يتصدر حاليا جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 37 نقطة من 15 مباراة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه بيراميدز، الذي خاض 17 لقاء.