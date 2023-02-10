"إيفزا دبي" ترعى فريق حبتور بولو في كأس دبي الذهبية

أعلنت ايفزا دبي، المنطقة الحرة الدولية الأكثر ديناميكية في الإمارات، عن رعايتها فريق حبتور بولو خلال سلسلة الفعاليات الممتدة من العام 2022 حتى العام 2023.

وجرى التوقيع على اتفاقية الرعاية في حفلٍ أقيم في منتجع ونادي الحبتور للبولو في 31 يناير 2023 ، الذي حضره محمد خلف الحبتور، مؤسس سلسلة بطولة كأس دبي الذهبية للبولو (DPGC) ورئيس اتحاد الإمارات للبولو، إلى جانب مارتين جي. بيديرسين، رئيس الاتحاد الدولي للبولو.

من جهته، قال محمد الحبتور: "إنّه لمن دواعي سرورنا أن نرحب بايفزادبي، كراعٍ رسمي لفريقنا خلال سلسلة الفعاليات الممتدة من العام 2022 حتى العام 2023. فقد بات بإمكاننا الآن، وبفضل شراكتنا المستمرة مع ايفزا، أن ندعم فريق البولو في العديد من بطولاته، بدءًا من بطولة كأس دبي الفضية للبولو في سلسلة بطولة كأس دبي الذهبية للبولو الشهيرة عالميًا، ووصولًا إلى فعاليات البولو المحلية والمستقلة التي نقيمها على مدار العام".

بدوره، علق مارتين جي بيديرسين قائلاً:" انطلاقًا من كوننا إحدى المناطق الحرة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا ملتزمون بدعم المواهب المحلية، لا سيّما تلك التي تتمتع بتأثير على مجتمع الأعمال المحلي والدولي. وإنّه لمن دواعي سرورنا أن ندعم فريق حبتور بولو، وأن نساهم في تعزيز حضور الإمارات على الساحة الرياضية الدولية. وسيكون بلا شك من شأن هذه الرعاية أن تعرّف المزيد من أعضاء شبكتنا العالمية من الشركاء المحترفين والضيوف الآخرين على حدث البولو الفريد من نوعه في دبي".

وستضمن هذه الشراكة مشاركة ايفزا في جميع فعاليات البولو الخاص بالنادي على مدار العام، كما وستواصل ايفزا استضافة ضيوفها وشركائها المحترفين في صالة الضيافة الكائنة في منتجع ونادي الحبتور للبولو.