مصرع اللاعب نادر جوخدار وابنه تاج في زلزال سورية

لقي لاعب المنتخب السوري السابق نادر جوخدار ونجله تاج مصرعهما في الزلزال الذي ضرب سورية، فجر الإثنين، وتسبب في وقوع ضحايا في مناطق متفرقة من البلاد.

وقال نادي الوثبة في بيان رسمي: "إدارة النادي ممثلة في الدكتور يوسف سلامة تنعي إليكم فقيد نادينا والرياضة السورية لاعبنا الدولي السابق نادر جوخدار وولده تاج اللذين وافتهم المنية فجر اليوم، إثر الزلزال الذي ضرب بلدنا".



وأضاف "نتقدم بأحر العزاء من أسرة الفقيدين.. سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان".

وكان جوخدار قد خاض تجربة احترافية ناجحة مع قطبي الكرة الأردنية الوحدات والفيصلي في بدابة الألفية حتى العام 2008، واختتم مسيرته الاحترافية في صفوف الوحدات في الأعوام 2005-2008.

من جهته، كتب الفيصلي الأردني عبر حسابه على "تويتر": "يتقدم مجلس إدارة النادي برئاسة معالي المهندس نضال الحديد وأعضاء الهيئة العامة والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين والجماهير بالتعزية والمواساة من ذوي لاعبنا السوري السابق نادر جوخدار الذى وافته المنية هو ونجله".

على صعيد متصل، أعلن الاتحاد السوري لكرة السلة، وفاة لاعب العروبة ألبير تنكجيان، جراء الزلزال.



وأعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى أكثر من 400 وفاة حتى الان.