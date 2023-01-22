مايا غودين تنطلق من الإمارات نحو العالمية في غولف أميركا

استلمت لاعبة الغولف الواعدة مايا بالانزا غودين هذا الأسبوع دعوة للمشاركة في نهائيات "تشيب آند بوت"، الحدث السنوي الذي يستضيف النخب الشبابية في رياضة الغولف، التي ستجرى على ملعب أوغوستا الوطني للغولف في ولاية جورجيا الأميركية.



وجاءت الدعوة على هامش مشاركتها في بطولة أبوظبي اتش اس بي سي للغولف، وتحديداً بعد لعبها مع حامل اللقب توماس بيترز على ملعب ياس لينكس، حيث أظهرت اللاعبة البالغة من العمر 12 عاماً قدرة عالية على التحمل رغم الصخب الذي أحاط بالمباراة في الملعب، والتي شارك فيها البلجيكي بيترس ونيل جراهام، مدير التطوير في شركة "آر آند ايه" للشرق الأوسط والهند، أحد اهم المستثمرين في لعبة الغولف في جميع أنحاء العالم، وحضور رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للغولف خلفان الكعبي.



وتفصيلاً، افتتحت مايا مظروف الدعوة الذي تم إرساله بالبريد السريع من الولايات المتحدة، والتي تضمنت دعوة للمشاركة في النسخة التاسعة من دوري "ماستر تورنمنت" الذي سينطلق في 2 أبريل، وستأتي تلك المشاركة بعد فوزها في تصفيات إقليمية في الولايات المتحدة.



وتعتبر مايا إحدى خريجات مبادرة الغولف المحلية ومبادرة برنامج صقور المستقبل للغولف الشعبي، الذي يركز على استقطاب المواهب الشابة من المجتمع ويهدف إلى رعاية الجيل القادم من لاعبي الغولف في الإمارات العربية المتحدة، وكانت مايا قد نافست بانتظام في مختلف البطولات المحلية كما كانت بطلة نادي السيدات في ياس لينكس عام 2021.