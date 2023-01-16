برشلونة "سوبر" في عز أزماته وليس ريال مدريد.. "التاريخ يشهد"

يشهد التاريخ بأن برشلونة النادي الأفضل في إسبانيا ببطولة كأس السوبر بعدما بصم على اللقب رقم 14 معززاً رصيده في الألقاب كما أنه في أعوامه العشرة الأخيرة توج ثلاث مرات بالبطولة على الرغم من التراجع الرهيب في مستواه الفني وفقدانه الكثير من كبريائه بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقدم برشلونة عرضاً ساحراً أمام ريال مدريد في المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني التي احتضنتها العاصمة السعودية الرياض في أجواء عالمية عكست قيمة الحدث الكبير الذي خرج فيه الجمهور البرشلوني منتشياً بانتصار عريض ومستحق لأبناء المدرب تشافي هيرنانديز مصحوباً بأداء راق وفنيات أعادت إلى الأذهان برشلونة الحقيقي زمن المدرب المخضرم بيب غوارديولا بالفترة من 2008 إلى 2012.

سجل الفائزين في آخر 10 سنوات



2023: برشلونة

2022: ريال مدريد

2021: أتلتيك بلباو

2020: ريال مدريد

2019: ألغيت

2018: برشلونة

2017: ريال مدريد

2016: برشلونة

2015: أتلتيك بلباو

2014: أتلتيكو مدريد

الأكثر تتويجاً

14 لقبا: برشلونة

12 لقباً: ريال مدريد

3 ألقاب: أتلتيك بلباو، ديبورتيفو لاكورونيا

لقبان: أتلتيكو مدريد

لقب: فالنسيا، إشبيلية، سرقسطة، مايوركا، ريال سوسييداد