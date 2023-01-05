منع أكثر من ألف مشجع للزمالك من حضور مباراتين بالدوري المصري

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بالتنسيق مع رابطة الأندية المحترفة، منع 1232 مشجعا لفريق الزمالك من حضور مباراتين لفريقهم، لما بدر منهم من تجاوزات خلال مواجهة أسوان التي أقيمت أمس الأول الاثنين ،ضمن منافسات المرحلة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

وذكرت لجنة المسابقات في بيان عبر المركز الإعلامي لرابطة الأندية المصرية المحترفة أنه بعد انتهاء المرحلة الحادية عشر من الدوري، تقرر توقيع غرامة مالية بقيمة 25 ألف جنيه على نادي الزمالك، لاعتراض الجهازين الفني والإداري بصورة جماعية على حكم المباراة، إلى جانب غرامة 20 ألف جنيه على جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك لعدم حضور المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي انتهت بهزيمة الزمالك 1 / 2.

وتطبق عقوبة الإيقاف بحق المشجعين الـ 1232 في المباراتين المقبلتين للزمالك أمام المقاولون العرب وحرس الحدود. كان عدد من مشجعي الزمالك قد وجهوا إساءات للحكم أمين محمد عمر وألقوا بعبوات المياه على أرضية الملعب.