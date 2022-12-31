رونالدو ثاني متوج بالكرة الذهبية يرتدي قميص النصر السعودي

بات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثاني لاعب في التاريخ متوج بالكرة الذهبية يرتدي قميص النصر السعودي بعد البلغاري خريستو ستويتشكوف.

وسبق لرونالدو البالغ عمره 37 عاما، التتويج بالكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" سنويا لأفضل لاعب في العالم، خمس مرات، أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017، ويعتبر "الدون" ثاني أكثر المتوجين بالجائزة المرموقة بعد غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي حصد الجائزة سبع مرة في رقم قياسي.

وكان النجم البلغاري السابق ستويتشكوف، هو أول متوج بالكرة الذهبية يوقع عقدا مع النصر السعودي، وكان ذلك في العام 1998.

وتوج ستويتشكوف بالكرة الذهبية عام 1994، بعدما تألق مع منتخب بلاده في مونديال 1994 بالولايات المتحدة وقاده لبلوغ المربع الذهبي، إضافة لتألقه مع فريقه حينها نادي برشلونة الإسباني.