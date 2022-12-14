مفاجأة.. مدرب المغرب شارك في فيلم قبل 16 عاماً توقع إنجاز كأس العالم (فيديو)

تفاجأ الجمهور المغربي بنشر فيلم تم إنتاجه من 16 عاماً تنبأ وصول منتخب المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم، ومنه إلى المباراة النهائية والمفاجأة أن مدرب المنتخب الحالي وليد الركراكي كان لاعب في تشكيل هذا المنتخب بالفيلم، لتتحقق أحداث الفيلم في عام 2022 إذ بات هذا الحلم أقرب إلى التحقيق بشكل يصعب تصديقه.

ونشرت مخرجة فيلم "انهض يا مغرب"، المغربية نرجس النجار، على حسابها في موقع "فيسبوك"، لقطات من فيلمها، تزامنا مع عبور المغرب لنصف نهائي مونديال قطر في إنجاز غير مسبوق للكرة العربية والإفريقية، وقبل مواجهة "أسود الأطلس" ضد فرنسا في المربع الذهبي مساء اليوم الأربعاء.

ويلتقي المنتخب المغربي مع فرنسا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم، في مباراة تاريخية لأول مرة يصل إليها فريق إفريقي أو عربي، وتدور أحداث الفيلم (انهض يا مغرب) حول لاعب كرة قدم سابق، يحلم بأن المغرب سينظم كأس العالم وأن "أسود الأطلس" سيصلون إلى النهائي، وسط احتفالات جماهيرية عارمة.

وكانت المفاجأة في الفيلم أن المدرب الحالي للمنتخب المغربي، وليد الركراكي، كان ضمن تشكيلة لاعبي الفريق في الفيلم بمباراة نصف النهائي، وقالت مخرجة الفيلم في تعليقها على بوست الفيديو: "قبل 16 عاما حلمت بهذا النصر للمغرب. قبل 16 عاما قمت بتصوير فيلم شارك فيه وليد الركراكي بلطف، انهض يا مغرب.. لقد عرفت دوما أن بلدي يمكنه فعل أي شيء".