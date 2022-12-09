أقوى مفاجآت كأس العالم.. البرازيل تودع والبطولة تنادي ميسي (صور)

شهدت بطولة كأس العالم قطر 2022 أقوى المفاجآت حتى الأن بخروج المنتخب المرشح الأول للقب ونجوم السامبا المنتخب البرازيلي عقب الخروج أمام كرواتيا بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق، ليكتب الكروات النهاية الحزينة لعشاق السامبا، وأيضا قد يمهدوا الطريق إلى الأسطورة الأرجنتيني ميسي.

وكانت منتخبات البرازيل والأرجنتين وفرنسا من أقوى المنتخبات المرشحة للفوز باللقب خاصة نحوم السامبا وما أظهروه من قوة خاصة في دور الـ 16 أمام كوريا الجنوبية والرقصات المجنونة التي قام بها اللاعبون عند الاحتفال بكل هدف حتى تقابلت البرازيل مع منتخب كرواتيا وحارس مرماه المتألق لينهي حلم البرازيل في المونديال.

وكان عشاق النجم الأرجنتيني ميسي، يخشون من عقبة البرازيل في الدور نصف النهائي إذا نجح الفريقان في عبور الدور نصف النهائي إلا أن المنتخب الأول والمصنف الأول عالمياً غادر البطولة في انتظار منتخب الأرجنتين والذي يحمل الأن أمال قارة أمريكا الجنوبية في تحقيق اللقب في مواجهة أوروبية شرسة بتواجد فرنسا، إنجلترا، هولندا والبرتغال وقد يكون للمنتخب المغربي رأياً أخر في هذه المرحلة الصعبة.

وتعتبر هذه هي البطولة الخامسة على التوالي التي يفشل فيها البرازيل في تحقيق اللقب بعد لقب 2002 ليتكرر أمر الخروج المرير لرفاق نيمار.