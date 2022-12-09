الركراكي: سنبذل قصارى جهدنا مرة أخرى لخلق مفاجأة جديدة

أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي الجمعة أن لاعبيه سيبذلون "قصارى جهدهم مرة أخرى من أجل خلق مفاجأة جديدة ومواصلة الحلم" في مونديال قطر لكرة القدم. وقال الركراكي في مؤتمر صحافي عشية مواجهة البرتغال على ملعب الثمامة في ربع النهائي "كلما تقدمنا في الأدوار كلما زادت المهمة صعوبة وأهمية، وقعنا مرة أخرى في مواجهة منتخب من بين أفضل المنتخبات في العالم يضم لاعبين يحترفون في أفضل الفرق العالمية مع أحد أفضل اللاعبين في التاريخ".

وأضاف "نعرف أن المهمة لن تكون سهلة مثلما كان ذلك أمام كرواتيا وبلجيكا وإسبانيا، على كل حال كل هذه المباريات هي بنفس مستوى الصعوبة، وسنبذل قصارى جهدنا مرة أخرى لخلق مفاجأة أخرى، طالما أنه لم يكن أحد يتوقع أن نذهب إلى ثمن النهائي أو ربع النهائي، ونحن لا يزال امامنا مباراة أخرى حتى ندخل أكثر في التاريخ ومتحمسون جدا للنجاح في التحدي الجديد الذي ينتظرنا".

وتابع "نحترم البرتغال كثيرا وشاهدنا مباريات كثيرة لها. إنهم في مستواهم ويملكون مهاجمين من مستوى عال وأعتقد أنهم يعرفون ايضا أننا منتخب جيد. هي مباراة متكافئة وستحسم بالتفاصيل الصغيرة مثل مباراة ثمن النهائي". وأعرب الركراكي عن أمله في عدم مشاركة رونالدو في المباراة، وقال "نحن جاهزون، لا أعرف اذا كان رونالدو سيلعب أم لا، ولكنني أتمنى ان لا يلعب، إنه أفضل لاعب في التاريخ ولذلك لا أريده أن يلعب ضدنا".

وأردف قائلا "المباراة تحسم بالتفاصيل الصغيرة. البرتغال ستحاول تسريع وتيرة اللعب منذ البداية لاستغلال حقيقة اننا لعبنا 120 دقيقة ضد إسبانيا والتسجيل سريعا، واذا لم تسجل في الشوط الاول أو نجحنا في التقدم في النتيجة ستكون الأمور صعبة عليهم وبالتالي ستكون لدينا خطتنا. نحن نعرف جودتنا ونقاط قوتنا وضعفنا. من الصعب أن يسجل علينا أهداف ولدينا مؤهلات هجومية تمكننا من تسجيل الأهداف". وبخصوص الإصابات، جدّد الركراكي على انه يعاني منها منذ بداية البطولة وهناك حالة قطب الدافع نايف أكرد التي سيتخذ القرار بها.

وأضاف "بسبب الاصابات وحالات المرض التي نعاني منها منذ البداية لم نلعب بمستوانا 100%، ولكن يجب أن نجد الحل، لدينا 26 لاعبا واذا كان هناك لاعب يمكنه شغل هذا المركز فسيقدّم كل ما لديه. أكرد لاعب مهم في الدفاع ولكن لدينا (جواد) الياميق و(بدر) بانون و(أشرف) داري بإمكانهم إنجاز المهمة".

وتابع "إذا رغبت في المنافسة على اللقب يجب ان تعول على الجميع ويجب على الجميع ان يكون مستعدا".

وختم "لا يجب أن نتوقف هنا، لم نأت (إلى قطر) لخوض ثلاث مباريات، هذا لا يعني أن عقولنا في السحاب، نعرف أن الحلم سينتهي ولكننا نريد الفوز بالمباريات والذهاب إلى أبعد الأدوار، لم يكن أحد يتوقع تخطينا الدور الأول وفعلناها، ثم ثمن النهائي وفعلناها، اليوم نحن أمام فرصة بلوغ نصف النهائي وسنفعل كل ما في وسعنا لبلوغه حتى لا نأسف بعد ذلك".