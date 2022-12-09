المباريات المتبقية بدون تشفير في كأس العالم وسبب منع إذاعة مباراة المغرب

تبدأ من اليوم مرحلة جديدة من مباريات كأس العالم 2022 مع انطلاق مباريات الدور ربع النهائي من البطولة ومع تبقي 8 مباريات فقط على انتهاء العرس العالمي أعلنت قناة "بي ان سبورت" عن إذاعة مباراة البرازيل وكرواتيا والتي تقام في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة.

وأذاعت القناة المالكة لحقوق بث المباريات حتى الأن 17 مباراة على القنوات المفتوحة من أصل 22 مباراة أعلنت بثها مجاناً في انطلاق البطولة، وهو يعني تبقي 4 مباريات بخلاف مباراة اليوم التي تجمع البرازيل مع كرواتيا سيتم إذاعتها عبر القنوات المفتوحة.

ويشهد اليوم مباراتين في انطلاق الدور ربع النهائي تجمع البرازيل وكرواتيا والأرجنتين وهولندا، وبعد قرار بي إن اليوم بعدم إذاعة مباراة الأرجنتين وهولندا فإنه يتبقى على نهاية بطولة كأس العالم 6 مباريات، بواقع مباراتين في دور الـ 8 ومباراتين في دور نصف النهائي ومباراة النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع سوف تذيع منهم القناة القطرية 4 مباريات.

وطبقا لبيان البطولة من البداية فإن مباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية ستذاع عبر القنوات المفتوحة.

وطبقا لما صدر من بداية البطولة عن عدم بث مباريات المنتخب المغربي على القنوات المفتوحة هو شراء القناة المغربية الأولى 10 مباريات لبثها على القناة الأرضية وهو دفع القناة القطرية إلى عدم إذاعة أي مباراة لأسود الأطلس حتى الأن في البطولة والتراجع عن بث مباراتها مع بلجيكا في دور المجموعات.

ووفقاً لهذا الاتفاق فإن مباراة المغرب والبرتغال في دور الـ 8 التي تقام غداً السبت القادم لن تذاع على القناة المفتوحة ليتبقى 4 مباريات من أصل 5 مباريات سوف يتم نقلهم على القناة المفتوحة.