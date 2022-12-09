موعد مباريات اليوم الجمعة في ربع نهائي كأس العالم 2022

تبدأ اليوم الجمعة مباريات الدور ربع النهائي في كأس العالم حيث تقام مباراتين من العيار الثقيل في بداية المرحلة الصعبة والأمتار الأخيرة من بطولة كأس العالم بتواجد 8 منتخبات استطاعت أن تحجز مكانها بعد مشوار طويل في البطولة لتبدأ الأمتار الأخيرة والأدوار الصعبة في مونديال قطر الذي قارب على الانتهاء مع تواجد 10 أيام فقط تفصلنا عن اليوم الختامي.

ووصل إلى الدور ربع النهائي كلاً من هولندا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، كرواتيا، البرازيل، المغرب والبرتغال، وكانت المفاجأة الوحيدة هي رجال المغرب بعد أن نجحوا في إقصاء منتخب إسبانيا المرشح للتتويج باللقب والوصول إلى هذا الدور الهام.

وتجمع المباراة الأولى نجوم العالم والمرشح الأول للقب منتخب البرازيل مع وصيف كأس العالم النسخة الماضية منتخب كرواتيا، في مباراة صعبة تجمع نيمار أمام لوكا مودريش، أمام المباراة الثانية ستجمع منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي مع منتخب هولندا القوي بقيادة لويس فان جال.

ونجح منتخب البرازيل في تخطي عقبة كوريا الجنوبية في دور الـ 16 بسهولة، بينما فازت كرواتيا بصعوبة على اليابان بركلات الجزاء، أمام الأرجنتين فقد تخطى عقبة آسيوية أخرى وهي منتخب أستراليا، وجاء صعود هولندا على حساب منتخب السنغال بطل إفريقيا.

موعد مباراة اليوم في ربع نهائي كأس العالم 2022 بتوقيت الإمارات

كرواتيا – البرازيل (19:00)

هولندا – الأرجنتين (23:00)