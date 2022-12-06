سبب اعتداء صامويل إيتو على يوتيوبر جزائري.. «قضية رشوة» (فيديو)

نشرت صحيفة «لا أوبينيون» الإسبانية مقطع فيديو أظهر اعتداء صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم إيتو بالضرب على اليوتيوبر وصانع المحتوى الجزائري سعيد ماموني، اثناء التواجد في نهائيات كأس العالم (قطر 2022)..

وذكرت الصحفية أنه أثناء قيام إيتو بالتقاط الصور التذكارية مع بعض الجمهور، تفاجئ الجميع بعد لحظات بقيام رئيس الاتحاد الكاميروني بالاعتداء على اليوتيوبر الجزائري وركله بقوة وأوقعه على الأرض، كما حطم كاميرته الخاصة.

وظهر مأموني في مقطع فيديو لاحق عبر قناته على «يوتيوب» أوضح فيه أنه سأل إيتو عما إذا كان قد تقدّم برشوة لـ باكاري جاساما.

ويشير مأموني إلى الجامبي جاساما حكم مباراة الجزائر والكاميرون في إياب الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022، المباراة التي فازت بها الكاميرون في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

واستعرض مأموني الكدمات الموجودة في جسده جراء الضرب، كما أظهر كاميرته المُحطمة.

ونشر سعيد ماموني مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» كشف فيه تفاصيل الاعتداء عليه، مُعلنا تقديمه بلاغ في أحد مراكز الشرطة ضد صامويل إيتو، مؤكدًا أن قطر دولة قانون وستمنحه حقه.