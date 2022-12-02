مونديال 2022: فليك لن يستقيل رغم خروج ألمانيا

استبعد مدرب منتخب ألمانيا هانزي فليك فكرة استقالته من منصبه بعد خروج فريقه من دور المجموعات في مونديال 2022 مشيرا في تصريحات الى شبكة "أي أر دي" بأن هذا القرار "لا يتعلق به". وقال فليك الذي استلم تدريب المنتخب صيف عام 2021 خلفا ليواكيم لوف "العمل مع هذا الفريق يحفزني. لكن الوقت ليس للحديث عن المستقبل بعد هذه المباراة". واضاف "انا استمتع، لدينا فريق جيد ولاعبون جيدون. الامر لا يتعلق بي".

ووعد فليك بأجراء "تحليل سريع" لأسباب سقوط فريقه معربا عن "خيبة أمل كبيرة" لديه جراء ما حصل، وتابع "فريقي وأنا قمنا بعمل جيد، لقد أعددنا الفريق بشكل جيد". وخرج المنتخب الألماني بخفي حنين من دور المجموعات للمرة الثانية تواليا على الرغم من فوزه في مباراته الأخيرة في الجولة الثالثة على كوستاريكا 4-2 وذلك لأن اليابان تغلبت على اسبانيا 2-1 محققة ثاني مفاجآت هذه المجموعة بعد فوزها على المانيا بالنتيجة ذاتها في مستهل مشوارها في البطولة.

وانتزعت اليابان صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط مقابل 4 لإسبانيا التي تفوقت على ألمانيا بفارق الأهداف. وختم "بعد هذا الإقصاء، يتعين علينا تقييم ما حدث وسلك اتجاه آخر".