مشجع يقتحم مباراة تونس وفرنسا بعلم فلسطين وهذا موقف نجم الأهلي (صور)

شهدت مباراة تونس وفرنسا التي اقيمت في ختام مباريات المجموعة الرابعة في المونديال، موقف جديد من اقتحام المشجعين لملعب المباراة ولكن هذه المرة كان بعلم فلسطين، حيث قام شاب باختراق الملعب أثناء سير المباراة وهو يحمل علم فلسطين فرحا، وسرعان ما لحق به رجال الأمن ولكن بعد أن صال وجال في الملعب.

وتفصيلاً انطلق الشاب بعلم فلسطين وسط الملعب وقام بعمل حركات بهلوانية في الملعب وسط فرحة عارمة قبل أن ينطلق إليه رجال الأمن وقاموا بمسكه بعنف، وهو ما دعا تدخل قائد المنتخب التونسي في ذلك التوقيت ولاعب الأهلي المصري علي معلول، الذي قام بملاحقة رجال الأمن وطالبهم بضرورة التعامل بهدوء مع المشجع العربي.

ونجح المنتخب التونسي في تحقيق فوزاً تاريخياً على بطل العالم منتخب فرنساً بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهم في ختام مباريات المجموعة الرابعة، ورغم الفوز إلا أن المنتخب التونسي ودع البطولة بعد أن حل في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ولاقى موقف نجم المنتخب التونسي والأهلي المصري علي معلول، العديد من ردود الأفعال الإيجابية على موقفه مع المشجع