تونس تودع المونديال بأرقام تاريخية مميزة في مشاركة تاريخية

خرج المنتخب التونسي لكرة القدم مرفوع الرأس من كأس العالم المقام حالياً في العاصمة القطرية الدوحة وذلك بفضل انتصاره على نظيره الفرنسي في الجولة الاخيرة بهدف نظيف.

وتتقدم أولى الارقام التاريخية في أن الهزيمة التي الحقتها "نسور قرطاج" بالمنتخب الفرنسي هي الأولى التي يتلقاها "الديوك" منذ خسارتهم على يد المانيا في مونديال البرازيل الذي اقيم عام 2014.

وثاني الارقام تتمثل في أن المنتخب التونسي أصبح ثالث منتخب عربي يفوز على بطل عالمي اذ سبقه في ذلك فور الجزائر على المانيا في مونديال 1982 وانتصار السعودية على الارجنتين في المونديال الحالي.

وعلى صعيد الارقام الشخصية فقد أصبح التونسي وهبي الخزري أول لاعب أفريقي يسجل في 3 مباريات متتالية يشارك فيها كأساسي منذ البداية، إذ سجل في شباك بلجيكا وبنما في مونديال 2018 وفي فرنسا اليوم.

كما أن وهبي الخزري أصبح هداف المنتخب التونسي في المونديال برصيد 3 أهداف إذ لا يوجد لاعب تونسي أخر يملك نفس العدد من الأهداف.



يذكر أن المنتخب التونسي ودع المونديال بعد أن انهى مرحلة المجموعات في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، خلف كل من فرنسا المتصدرة بـ 6 نقاط واستراليا الثانية برصيد 6 نقاط.