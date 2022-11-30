أمريكا تتخلص من "ثأر قديم" عمره 24 عاماً أمام إيران

تخلص المنتخب الأمريكي من ثأر قديم كان أمام إيران منذ 24 عاماً وبالتحديد منذ مونديال عام 1998 عندما خسرت أمريكا أمام إيران 2-1 في نفس المرحلة، لتنجح في مونديال قطر من تحقيق الفوز والصعود إلى دور الـ 16 عبرت به إلى الدور الثاني من مونديال قطر 2022.

واحتل المنتخب الأمريكي المركز الثاني في مجموعته برصيد 5 نقاط إذ حافظ على سجله خالياً من الهزائم حتى الأن بعد أن فاز في مباراة وتعادل في مباراتين ليأتي في المركز الثاني خلف المتصدر منتخب إنجلترا المتصدر بـ 7 نقاط.

وأحرز هدف الفوز للأمريكان لاعب تشيلسي الإنجليزي كريستيان بوليسيك الذي أحرز هدف المباراة الوحيد (38)، وحرم الإيرانيين من تأهل أول في تاريخهم إلى دور الـ16، وبهذه النتيجة يتقابل منتخب أمريكا مع هولندا في الدور القادم.

واصطدم بوليسيك محرز هدف أمريكا بالحارس الإيراني وخرج من الملعب وهو يعاني من آلام، ورغم أنه عاد وأكمل الشوط الأول، فإنه لم يدخل في الشوط الثاني وحلّ بدلاً منه براندن آرونسون.

وقبل الدخول إلى غرف الملابس، كاد المنتخب الأميركي أن سجل هدف عن طريق اللاعب وياه، غير أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، في الشوط الثاني، حاول الإيرانيون كثيراً، وخصوصاً عن طريق قدوس الذي سجّل محاولتين خطيرتين إحداهما بالرأس 52، لكن بلا جدوى لتنتهي المباراة بفوز أمريكا وضرب موعداً مع منتخب هولندا في دور الـ16