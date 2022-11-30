قطر تسجل رقم تاريخي "غريب" في كأس العالم لم يحدث منذ 92 عاماً!

على الرغم من التنظيم الرائع لبطولة كأس العالم قطر 2022 والذي أبهر الجميع، رفض المنتخب القطري تكملة الصورة الفنية وفشل في تحقيق أي نتيجة إيجابية في البطولة، وخرج من الدور الأول بثلاث هزائم رغم الإعداد التاريخي للفريق والذي استمر ما يقارب 9 سنوات وهذه المجموعة من اللاعبين تستعد لهذا اليوم التاريخ ونجح في كافة الخطوات السابقة حيث وصل إلى لقب بطل آسيا 2019 ولكن هذا لم يفيد في المحفل العالمي.

وخسر المنتخب القطري مباراته الثالثة أمام هولندا ليودع المونديال بثلاث هزائم متتالية وصفر من النقاط وهدف واحد فقط في البطولة، وكان المنتخب القطري قد سجل أول رقم سلبي في المباراة الأولى أمام الإكوادور ليكون أول منتخب مضيف يخسر المباراة الافتتاحية، في تاريخ كأس العالم، وأضافت قطر رقم سلبي جديد بعد أن أصبحت أول منتخب مضيف في تاريخ كأس العالم يخسر كافة مبارياته في دور المجموعات.

وخسرت قطر أمام الإكوادور ثم خسر أمام السنغال بنتيجة 3-1 وأنهى مبارياته أمام العملاق الهولندي الذي فاز بهدفين دون مقابل بدون أي عناء.

وتعرض المنتخب القطري ومدربه إلى انتقاد شديد بعد الخسارة الثانية ووداع المونديال بسبب سوء الإعداد للفريق حيث قام بعمل معسكر إعداد لمدة 6 أشهر دون أن يلعب الفريق أي مباريات رسمية وهو ما أثر بالتأكيد على الفريق في المباريات الرسمية.

وقال مدرب المنتخب القطري فيليكس سانشيز، بعد الخروج الصعب من المونديال: "أعتقد أننا بدانا بداية غير موفقه ضد الإكوادور وكان من الصعب اللعب بسبب الأجواء الجماهيرية الصعبة، وبعدها ضد السنغال واليوم ضد هولندا مباريات صعبة، بذلنا كل ما بوسعنا ولكنني راضٍ عن مستوى الفريق."